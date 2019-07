Concorso Regione Campania: corsi di preparazione gratuiti L'iniziativa della segreteria provinciale della Uil Fpl

Corsi di preparazione gratuiti alla prova selettiva per l'ammissione al concorso della Regione Campania.

L'iniziativa è portata avanti dalla segreteria provinciale della Uil Fpl Salerno guidata da Donato Salvato.

"Con il prezioso ausilio di docenti altamente qualificati ed esperti del settore, si è stabilito che il corso di preparazione alla prova selettiva si terrà nella città di Salerno, prevedendo una durata di 20 ore ed organizzato in moduli di quattro ore al giorno, impegnando i corsisti per una intera settimana", ha detto Salvato.

La presentazione del corso avverrà lunedì 15 luglio 2019 alle ore 9.30 presso la sede della Camera di Commercio di Salerno (Via Generale Clark, 19/21).