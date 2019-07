Topi e blatte, disinfestazione in città:ecco le date e le zone L'elenco dei quartieri interessati. Si parte domani

Topi e blatte a Salerno, iniziano le operazioni per ripulire il territorio. Questa mattina a Palazzo di Città il sindaco Vincenzo Napoli e l’assessore all’Ambiente Angelo Caramanno hanno incontrato il direttore tecnico della Tineos, Giuseppe Rubino, ditta incaricata dalla Asl per procedere al servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

A partire dalle ore 23.30 di stasera si procederà al trattamento di disinfestazione adulticida.

Ecco il croniprogramma. Si parte il 15 luglio di seguito le zone interessate: Zona Porto, Centro storico, Zona perimetrata da Lungomare (fino a piazza Concordia), via Martiri Salernitani, via Dalmazia, via De Filippis, via Paglia, via Cavaliero, Località Renella, Zona Canalone, Zona Olivieri. Il 16 luglio:

Zona Mennola, Zona Gelso, Zona Campione, Zona San Vito, Zona Capraia, Zona Gelsi Rossi (compreso il Lungomare Marconi-Tafuri e fino a via Bottiglieri, via Farina, viale Eucalipti), Zona Giovi Casa Manzo, Zona Sala Abbagnano, Piezzo, Brignano Sup. e Inf., Sant’Angelo, Sordina, Pastorano. E infine il 17 luglio: Zona Mennola, Zona Gelso, Zona Campione, Zona San Vito, Zona Capraia, Zona Gelsi Rossi (compreso il Lungomare Marconi-Tafuri e fino a via Bottiglieri, via Farina, viale Eucalipti), Zona Giovi Casa Manzo, Zona Sala Abbagnano, Piezzo, Brignano Sup. e Inf., Sant’Angelo, Sordina, Pastorano.