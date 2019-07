Strade dissestate, il sindaco: pronti nuovi interventi Al via con i lavori di manutenzione dopo le numerose polemiche dei cittadini salernitani

Arriva una risposta alle tante polemiche e proteste dei mesi precendenti sulla situazione delle strade salernitane. Non pochi cittadini avevano fatto sentire il proprio dissenso sulle pericolose condizioni del manto stradale della città, che avevano provocato frequenti incidenti nei giorni passati. Non erano mancati solleciti e richiami all'amministrazione comunale, la quale aveva promesso un intervento che, però, è tardato ad arrivare.

La situazione allarmante di numerose zone di Salerno, che necessitano repentini lavori di manutenzione, sembra aver finalmente attirato l'attenzione della giunta che ha attuato un piano di rifacimento del manto stradale.

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, in occasione dell'inaugurazione del Largo Gagliardi di questa mattina, ha annunciato nuovi interventi ed azioni mirate per debellare il problema delle strade groviera: “Questa notte faremo via Carmine che sarà pronta giusto in tempo per la processione della Madonna del Carmine di domani. Seguiranno altri lavori che comunicheremo, tempestivamente, nell'arco di tre o quattro giorni, anche per fare in modo che le macchine non parcheggino quando e dove dovranno essere effettuati i lavori” ha dichiarato il Primo Cittadino, “Abbiamo fatto via San Leonardo, poi via Dalmazia e via Santissimi Martiri, questa sera toccherà a via Carmine e poi a seguire, una serie di azioni mirate e puntuali” ha concluso la fascia tricolore.