Ancora sospensione dell'erogazione idrica: ecco dove e quando Salerno Sistemi annuncia ulteriori lavori di manutenzione

Per nuovi interventi di manutenzione straordinaria in camera di manovra ubicata in Viale delle Ginestre, Salerno Sistemi comunica la sospensione dell'erogazione idrica giovedì 18 luglio dalle ore 7.30 alle ore 21.30, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Viale delle Ginestre

Viale A. Tesauro

Via C. Farina

Via V. Buonopane

Via F. Mancini

Via R. Virtuoso

Via A. Lenza

Via G. Quagliariello

Piazza R. Petti

Via G.B. Falcone

Via Palestro

Via Casarse

Via G. Martuscelli

Via F. Amodio

Via Aspromonte

Via D:Romagnano

Via P. Del Pezzo

Via N.Granati

Via M. Farina

Via F. Dalla Monica

Via Orofino

Via N. Moscati

Via Sica

Piazzale Serino

Via Felline

Via A. Migliorati

Via O. Da Sica

Via G. Cristaino

Via E. Moscati

Via S. Passaro

Via P. Grifone

Via C. Vestuti

Via G. Schipani

Traversa Proto

Via Norese

Piazza De Crescenzo