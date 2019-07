Lotta agli abisivi sul Lungomare, maxi blitz dei vigili Forze dell'ordine unite contro la contraffazione e i tavolini selvaggi a Salerno

Continua la lotta alla contraffazione e all'abusivismo delle Forze dell'ordine di Salerno. Ieri blitz dei vigili sulla Lungomare e nel centro storico cittadino. Sono state impegnate dieci pattuglie della polizia municipale, più personale di carabinieri, polizia di stato e guardia di finanza. Durante le operazioni sono stati sequestrati oggetti contraffatti a venditori abusivi e elevati tre verbali a carico di esercizi commerciali nel centro storico: due di essi avevano installato tavolini e altre strutture senza permessi, l’altro risultava privo di qualsiasi autorizzazione.

La soddisfazione della Csa: «E’ la conferma che il piano interforze è l’unica strada percorribile». Lo sottolinea il segretario Angelo Rispoli, in riferimento all’operazione di ieri sera. «Questo è il modello che abbiamo sostenuto come sindacato – dichiara Rispoli – Bisogna affrontare l’emergenza del Lungomare intervenendo ognuno con le proprie specificità. Noi come Csa sosteniamo il piano interforze da attuare ogni giorno. Non appena siamo arrivati sul litorale insieme a Polizia, carabinieri e Finanza, le bande di abusivi gambiani e nigeriani sono scomparse. Faccio i miei complimenti ai colleghi della municipale per l’azione compiuta. Agire insieme consente maggiore incisività. Ringrazio il prefetto di Salerno e il vicequestore, presente in prima persona». Non manca una stoccata al comandante della municipale: «Evidentemente era impegnato altrove. Ognuno dà il proprio apporto».