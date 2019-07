Sica nuovo presidente dell'ordine degli avvocati di Salerno "E' stato un risultato strepitoso"

Silverio Sica è il nuovo presidente dell’Ordine degli avvocati di Salerno. Ieri sera la conclusione dello scrutinio dei voti. Subentrerà fino al 2022 in seguito alla lunga gestione di Americo Montera per l’entrata in vigore del divieto di un terzo mandato consecutivo. Sica ha ricevuto il sostegno sia di Montera che di Gaetano Paolino, segretario uscente. “È stato un risultato strepitoso – ha commentato il neo presidente -.

Anche tenendo conto che quasi non ho potuto fare campagna elettorale, visto che sono stato convocato meno di giorni prima. L’unica cosa che ho fatto è stato inviare una lettera ai colleghi, e se questo è bastato per riscuotere quasi la metà delle preferenze dei votanti, che sono stati tantissimi, direi che il risultato è ancora più importante”.