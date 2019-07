Ancora rubinetti a secco: ecco dove e quando mancherà l'acqua Continuano i lavori della nuova rete idrica, arriva il comunicato di Salerno Sistemi

Salerno Sistemi comunica che nell’ambito degli interventi per la realizzazione della nuova rete idrica stradale e dei relativi collegamenti in Via Incarto, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica giovedì 25 luglio dalle ore 8.30 alle ore 18, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Incarto, da incrocio con Via San Pio da Pietralcina al civico n° 28