Allarme smog: scatta lo stop al traffico in città Il divieto in vigore dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 15 alle 18.30

Allarme smog nella città di Salerno. A segnalare continui sforamenti nelle analisi sul biossido d’azoto in città le centraline dell’Arpac installate sia in via Vernieri che nel quartiere di Fratte. Ad aggravare le condizioni di inquinamento le scarse precipitazioni dell'ultimo periodo, che stanno causando un aumento del ristagno delle sostanze nocive.

In attesa che migliorino i dati relativi al Pm10 e al biossido, il Comune di Salerno con una ordinanza sindacale firmata in data 24 luglio ha disposto il divieto di circolazione per superamento livelli di biossido di azoto per autoveicoli e veicoli commerciali diesel pre euro, euro 1, euro 2, euro 3 e euro 4 e ciclomotori e motocicli, pre euro, euro 1, euro 2. Il divieto sarà in vigore dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 15 alle 18.30.