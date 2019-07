Strade, nuovi interventi a Centola/Palinuro, Pollica, Capaccio "Tutelare la mobilità sicura nei nostri territori è una priorità"

Quasi completati a Giffoni Valle Piana i lavori di sistemazione urgente di tratti di strada e rifacimento segnaletica (CIG Z6828DCA84) sulla S.P. n. 25, 26 e 438. In fase di avvio invece i tre interventi seguenti:

1. Sulla SR ex SS 447/racc daL Km 6+000 al km 6+800, nel comune di Centola/Palinuro (CIG ZC129258C0)

2. Tra le km.che 40+000 e 47+000 in Pollica, sulla SR ex SS 267 (CIG Z80291A479)

3. Manutenzione della SP 13 nel Comune di Capaccio/Trentinara.

“Entro la prossima settimana - dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese - vengono completati gli interventi ricadenti nel comprensorio comunale di Giffoni Valle Piana, importo complessivo dei lavori 25mila euro. Sempre entro la prossima settimana, poi, vengono avviati lavori a Centola/Palinuro per 18mila euro a Pollica per 19mila euro e a Capaccio/Trentinara per 9mila euro.

Sia a Centola/Palinuro, sulla SR ex SS 447, che a Pollica, sulla SR ex SS 267, si tratta di interventi di sistemazione e messa in sicurezza del piano viario. A Capaccio/Trentinara, sulla SP 13, invece sono lavori di consolidamento, rinforzo sovrastruttura stradale e flusso delle acque di scolo.

È periodo di ferie - conclude Strianese - ma la Provincia di Salerno non si ferma, anzi soprattutto quando le nostre strade sono interessate dai flussi turistici dell’estate, tutelare una mobilità sicura nei nostri territori, per noi, è una priorità assoluta”.