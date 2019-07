Crescent: il Tar boccia gli ambientalisti Italia Nostra condannata a pagare le spese processuali

Non solo quella penale, anche la giustizia amministrativa fa segnare un punto a favore del Comune di Salerno sulla questione Crescent.

I giudici del tribunale amministrativo hanno infatti respinto tutti i ricorsi presentati dagli ambientalisti.

Italia Nostra è stata inoltre condannata al pagamento delle spese nei confronti di palazzo di città, Ministero per i Beni culturali, Sist e Crescent per 25mila euro.

La decisione del Tar di Salerno potrebbe però non essere l’ultima parola, dal momento che l’associazione potrebbe anche decidere di presentare ricorso al Consiglio di Stato.

Sul piano penale, si attende invece l’inizio del processo d’appello, dopo le assoluzioni decise in primo grado.