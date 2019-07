Piano antismog: Forza Nuova attacca l'amministrazione comunale Il gruppo di estrema destra si scaglia contro l'ordinanza

Forza Nuova attacca l'amministrazione sul piano antismog. È polemica da parte del gruppo di estrema destra per la nuova ordinanza del sindaco Napoli sullo stop alla circolazione dei veicoli e motocicli più inquinanti. Il provvedimento, arrivato il 24 luglio, prevede il divieto di marcia dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, per i veicoli diesel fino ad euro 4 e i motocicli fino a euro 2.

“Il sindaco di Salerno deve spiegare a tutti i cittadini che in determinati orari non possono prendere l'auto per andare a fare una visita medica o altro ma devono aspettare busitalia sotto il sole rovente e sperare che non salti la corsa”, queste le dichiarazioni del partito.

“Un blocco nei giorni feriali non è possibile perché Salerno non garantisce un servizio di trasporto pubblico. Negli ultimi tempi Arpac e il comune di Salerno stanno provando a rendere sempre più difficile la vita ai salernitani, dal mare alla strada. I blocchi del traffico vanno fatti nei giorni festivi, non nei giorni feriali causando problemi ai cittadini e ai lavoratori, come sempre l'amministrazione pensa a riempire le casse con i soldi dei parcheggi e non al cittadino” concludono i militanti di Forza Nuova.

L'ordinanza arriva dopo l'aquisizione i dati riportati dalle centraline Arpac di Fratte e via Vernieri che hanno registrato un superamento dei limiti di biossido di azoto. L'accusa da parte dei sostenitori di Forza Nuova è quello di aver riportato dati che si riferiscono ai giorni festivi durante il periodo "luci d'artista" in cui il traffico automobilistico è particolarmente presente.