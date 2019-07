Codacons: continuano le bonifiche in città Ripulita piazza Naddeo nel rione Carmine

Tutto ha avuto inizio lo scorso mese, quando il Codacons, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini del rione Carmine, si è fatto portavoce della necessità di attivare un’opera di miglioramento del quartiere, a partire dalla bonifica della vecchia stazione di servizio TotalErg, teatro di assoluta inciviltà e incuria, abbandonata e ricoperta di rifiuti e auto abusivamente parcheggiate. L’associazione a tutela dei consumatori e dell’ambiente, denunciando le critiche condizioni igienico-sanitarie in cui si trovava piazza P. Naddeo e provvedendo ad avvisare della situazione anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore all’Ambiente Angelo Caramanno e l’Asl di Salerno, ha ricevuto i primi riscontri positivi con la chiusura della pompa di benzina e il conseguente sgombero degli autoveicoli ed eliminazione delle erbacce e dei rifiuti che occupavano l’area. Continuano i lavori di bonifica dell’intera piazza, congiuntamente al rifacimento della pavimentazione stradale con annessa segnaletica orizzontale.

“Nonostante le prime vittorie ottenute, non è ancora il momento di fermarsi – commenta l’avvocato Matteo Marchetti – Dobbiamo lavorare insieme per migliorare ulteriormente il nostro quartiere e farlo diventare il nuovo salotto buono di Salerno. A tal fine, è evidente che il rinnovamento di via Carmine, di cui siamo orgogliosi, debba procedere di pari passo con quello delle strade limitrofe, spesso totalmente trascurate. L’aiuto e le proposte di ognuno degli abitanti del quartiere sono fondamentali per sviluppare questo progetto insieme, ragion per cui si è resa essenziale la creazione della nostra pagina Facebook Rinascita del Quartiere Carmine, che vi invitiamo a seguire e che per noi costituisce un luogo virtuale in cui confrontarci con i cittadini e informarli dei tanti progressi ottenuti”.