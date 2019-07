Salerno sul tetto del mondo grazie al nostro Vincenzo I complimenti del sindaco Napoli al campione salernitano di pallanuoto

“Salerno sul tetto del mondo grazie al nostro Vincenzo Dolce che ha conquistato la medaglia d'Oro ai Mondiali con il Settebello Azzurro. Complimenti a Vincenzo ed a tutti i suoi compagni di squadra che hanno scritto una pagina storica per la pallanuoto azzurra superando la Spagna al termine di una finalissima dominata. Attendiamo Vincenzo Dolce a Palazzo di Città per tributargli a nome di tutta la nostra comunità i giusti onori e fargli il più caloroso in bocca al lupo per il prossimo traguardo Tokyo 2020”, queste le parole del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli dopo la vittoria dell'Italia, campione del mondo di pallanuoto per la quarta volta nella sua storia. Nella finale del mondiale di Gwangju il Settebello ha battuto la Spagna 10-5.

E' il quarto titolo iridato dopo quelli di Berlino (1978), Roma (1994) e Shanghai (2011). Tra gli atleti che hanno conquistato l'ambito titolo anche il salernitano Vincenzo Dolce.