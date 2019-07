Ancora lavori di manutenzione: ecco dove mancherà l'acqua Il comunicato di Salerno Sistemi

Salerno Sistemi comunica che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in Via Sant’Elia in località Puzzo di Cappelle, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica mercoledì 31 luglio dalle ore 11 alle ore 15.30 alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Sant’Elia

Puzzo di Cappelle