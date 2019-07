Movida e musica dal vivo: accordo tra comune e Siae Costi inferiori della tassa per i gestori in regola con i pagamenti

Il comune di Salerno in sinergia con la Siae decide di venire incontro ai gestori del locali della movida con costi più bassi della tassa sui diritti d'autore per incentivare più spettacoli di musica dal vivo contrastando, i “furbetti” dei decibel. Firmato il protocollo di intesa sperimentale che prevede una tariffa agevolata in caso di spettacoli al chiuso o all’esterno dei dehors ridotta del 60% rispetto al passato: 41,20 € rispetto ai 91 euro pagati fino ad ora per uno evento dal vivo. Uno sconto da applicare solo nei confronti dei gestori di locali in regola con i pagamenti della tassa.

I gestori dei locali potranno offrire musica dal vivo in ambiente chiuso e con impianto elettroacustico dalle 19 all’una sia il venerdì che il sabato. Per un solo giorno a settimana (a scelta tra il mercoledì e il giovedì) è consentita musica dal vivo dalle 19 alle 24, mentre solo il venerdì dalle 19 alle 23.30 è possibile fare musica dal vivo anche all'aperto.