Tre lauree a 22 anni: studentessa da record Yvonne Mondany è la più giovane pluri laureata del Sud Italia

Tre lauree conseguite a soli 22 anni d’età. Una giovane da record la salernitana Yvonne Mondany, primo obiettivo accademico – raggiunto a soli 20 anni – in mediazione linguistica e culturale all’Orientale di Napoli. Primati che la rendono la plurilaureata più giovane del sud Italia e la più giovane plurilaureata d’Italia negli ultimi 10 anni. E' stata ricevuta dal sindaco Vincenzo Napoli a Palazzo di città.

"Ho ricevuto già diverse proposte ma sto valudando cosa fare e voglio prendermi un po' di tempo per pensarci", Yvonne Mondany ha poi continuato "Per me è stata una grande soddisfazione, una esperienza bellissima anche prchè è stata internazionale. Ho infatti avuto la possibilità di fare un tirocinio al parlamento europeo, di vedere città come Bruxelles e vivere il fulcro delle relazioni internazionali. Sono tanto felice di questo".