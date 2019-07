Stop al traffico, le dichiarazioni del consigliere Gallo "Attuare una forma più mitigata", l'avvocato si fa portavoce dei disagi dei cittadini

“Intendo farmi parte attiva e propositiva dei tanti cittadini che a seguito dell’ordinanza restrittiva della circolazione stradale in vigore dal 24 luglio scorso, trovano oggi enormi difficoltà a gestire i propri spostamenti, vuoi per ragioni famigliari vuoi per lavoro”, queste le dichiarazioni da parte del consigliere comunale, avvocato Leonardo Gallo, in merito allo stop al traffico emanato lo scorso 24 luglio.

Il provvedimento, arrivato in seguito ai dati dell'Arpac sui superamenti dei livelli di biossido di azoto nell'aria, prevede lo stop alla circolazione in alcune fasce orarie. In particolare per autoveicoli e veicoli commerciali diesel fino ad euro 4 e ciclomotori e motocicli, pre euro, euro 1, euro 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

“In questo periodo, peraltro di grandi difficoltà economiche delle famiglie e delle imprese, la decisone sindacale appare particolarmente punitiva per quanto operata secondo le direttive di legge e per scopi del tutto condivisibili”, continua il consigliere comunale.

“Laddove vi fossero margini per attuarne una forma più mitigata – e ritengo ci siano – mi adopererò con l’amministrazione comunale in senso stretto e sempre che questa ritenga di apprezzare il contributo dei consiglieri, cosa non scontata né in molte circostanze dimostrata.” conclude l'avvocato Gallo.

Il consigliere si è visto costretto, quindi, ad esprimere la sua posizione, dopo le tante lamentele arrivate dai cittadini che hanno riscontrato problematiche ed impedimenti nello spostarsi.

Foza Nuova aveva già attaccato il provvedimento dichiarando che: “Il sindaco di Salerno deve spiegare a tutti i cittadini che in determinati orari non possono prendere l'auto per andare a fare una visita medica o altro ma devono aspettare busitalia sotto il sole rovente e sperare che non salti la corsa. I blocchi del traffico vanno fatti nei giorni festivi, non nei giorni feriali causando problemi ai cittadini e ai lavoratori” concludono i militanti del partito.