Continuano i lavori di prevenzione antincendio sul territorio Il presidente Strianese: " Un lavoro importante per la sicurezza delle nostre comunità"

Proseguono i lavori di prevenzione antincendio e difesa del suolo previsti dall’accordo di collaborazione stipulato dalla provincia di Salerno con la regione Campania e le comunità montane del territorio provinciale. Coinvolti anche Arechi Multiservice SpA e gli operai idraulico-forestali della Provincia.

“Allo stato, in poco più di un mese di attività - dichiara il presidente della provincia, Michele Strianese - sono state richieste ed emanate oltre 200 ordinanze, emesse per garantire la sicurezza degli operatori lungo la rete stradale, i quali hanno effettuato decespugliamento e hanno ripulito i fronti stradali della viabilità provinciale su circa 1.100 km.”

“Si tratta di un lavoro importante che tutela la sicurezza delle nostre comunità, con questa attività assicuriamo la cura dei territori, riducendo così il rischio di incendi e prevenendo problemi di dissesto idrogeologico – continua Strianese - La provincia di Salerno porta avanti questa iniziativa già dal 2016, nonostante le mille difficoltà conseguenti alla riforma Delrio che ha drasticamente ridotto risorse economiche e umane a tutte le province. Siamo riusciti, con un percorso virtuoso di buone pratiche, a utilizzare in maniera efficiente le poche risorse pubbliche disponibili, in sinergia con gli altri Enti. Per questo voglio complimentarmi, per l’impegno profuso, con il settore viabilità e trasporti dell’Ente, diretto da Domenico Ranesi, che coordina le attività, con gli operai idraulico-forestali delle comunità montane e della provincia, nonché con gli operatori di Arechi Multiservice. Soprattutto ringrazio le comunità montane per la disponibilità dimostrata, con il loro sforzo confermano di essere Enti fondamentali nel governo del territorio. Stiamo attraversando un’estate particolarmente torrida quindi la tutela dei nostri territori dal rischio di incendi e dal dissesto idrogeologico, per noi, sono obiettivi prioritari.” conclude il presidente della provincia.