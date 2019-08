Manutenzione a Salerno, il comune investirà 14 milioni di euro Il sindaco: "Alle chiacchiere preferiamo la concretezza dei lavori"

Manutenzione urbana a Salerno, novità dal comune entro il 2021 investirà 14 milioni di euro per scuole, parchi, case ed uffici, impianti sportivi, strade, rioni collinari, uffici, patrimonio abitativo. Imponente il programma.

“Abbiamo fatto uno sforzo straordinario per concentrare risorse destinate a migliorare il decoro urbano, la qualità di vita nei quartieri, la sicurezza della circolazione, la funzionalità di impianti ed edifici pubblici – precisa il sindaco Napoli - Diamo anche respiro all’economia locale creando, con 14 milioni di euro spesi entro il 2021, lavoro ed impresa con generale beneficio per tutta la collettività. Alle chiacchiere inutili ed alle squallide lamentazioni preferiamo la concretezza dei lavori e dei servizi per i cittadini”, conclude la fascia tricolore.