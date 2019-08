Applausi e fuochi per la Madonna che viene dal mare Salerno ha festeggiato il passaggio della Vergine

Applausi, preghiere e fuochi d'artificio, Salerno come ogni anno ha festeggiato la Madonna che viene dal mare arrivata in città a bordo del peschereccio “Sacra Famiglia”, salpato nel pomeriggio di ieri dalla colonia San Giuseppe con il dipinto della Madonna di Costantinopoli. A bordo tra i portatori per la prima volta anche il neo arcivescovo Andrea Bellandi. Una festa di popolo al passaggio della Vergine che ha benedetto i quartieri lungo il litorale salernitano per poi fermarsi a piazza Cavour e arrivare sul lungomare in processione tra una folla di fedeli. Don Felice Moliterno, il parroco dell’Unità pastorale di Sant’Agostino e Santa Lucia durante l'omelia parla di una storia d'amore tra il popolo di Salerno a la Madonna. “Maria ci richiama ad una grande traversata, che è la vita. Anche quando si conclude, si sciolgono le vele per porti meravigliosi”, mentre l’arcivescovo commenta il Vangelo domenicale soffermandosi sul tema dei beni materiali, da non guardare come il male assoluto, ma che non possono essere il fine di tutto.

A turbare i festeggiamenti un incidente durante la processione, in piazza Cavour, un’auto lanciata a gran velocità ha tamponato una moto ed altre vetture ferme, seminando il panico, due i feriti, il conducente è poi fuggito via. Sarebbe stato identificato dalle forze dell'ordine.