Salerno, arrivano le nuove campane per la raccolta del vetro L'annuncio della municipalizzata: 80 contenitori in città. "Ma non diventino discariche abusive"

Viene potenziato il servizio per la raccolta del vetro a Salerno. Sono state consegnate, infatti, le prime 40 nuove campane acquistate da Salerno Pulita,

su disposizione del Comune, e altre 40 arriveranno in settimana. E’ già cominciato il montaggio e nei prossimi giorni le nuove campane saranno dislocate sul territorio. Alcune andranno a sostituire quelle usurate, altre saranno affiancate a quelle già esistenti nelle zone dove c’è maggiore conferimento e altre, non appena arriverà il nulla osta del Comando dei vigili urbani, dove ne è stata richiesta l’installazione. A darne notizia, in una nota, la municipalizzata che si occupa del servizio in città.

Le nuove campane, costate circa 36mila euro, hanno una capacità di 2.400 metri cubi, dunque maggiore di quelle esistenti che è di 1.950. In pratica, il 20% in più. "Attualmente sul territorio comunale sono presenti 570 campane e la raccolta del vetro, da quando Salerno Pulita è subentrata al Consorzio di bacino Salerno 2 e al Settore igiene urbana nell’espletamento del servizio, fa registrare un incoraggiante incremento quantitativo - ricordano dall'azienda -. Nel primo semestre del 2019 sono state raccolte 2.076 tonnellate a fronte delle 1.644 dell’omologo periodo dell’anno precedente. Dunque 432 tonnellate in più". A Salerno Pulita stimano che nel secondo semestre del 2019, grazie anche all’installazione delle nuove campane, il dato possa essere non solo confermato ma migliorato di un 10%.

I timori sono relativi soprattutto alla maleducazione di chi scambia le campane come discariche. "Salerno Pulita raccomanda di non depositare il vetro intorno alle campane e ricorda che bottiglie e barattoli vanno inseriti senza tappi. Altra cosa da non fare - è la raccomandazione ai cittadini - è depositare nelle campane le buste utilizzate per il trasporto del vetro. Per ultimo, ma non meno importate, nelle campane non vanno assolutamente buttati specchi, oggetti di cristallo, lampadine e neon. Rifiuti, questi ultimi, di cui liberarsi con l’indifferenziato o, nel caso di grosse dimensioni, nelle isole ecologiche di Fratte e stadio Arechi".