Un catamarano per ripulire le acque della Costiera Amalfitana Parte #iloveamalficoast, operazione di sostenibilità ideata dal distretto turistico

Un modello green per la costiera amalfitana, E' partita #iloveamalficoast l'operazione di sostenibilità ideata dal Distretto Turistico locale con la collaborazione dell'Area Marina Protetta "Punta Campanella".

Tra le iniziative il passaggio di un catamarano che pattuglierà la costa ogni giorno da Positano a Vietri.

“Una delle tante azioni che abbiamo voluto avviare, spiega Andrea Ferraioli - Presidente del Distretto Turistico che aggiunge - è oramai attiva in tutta la costa anche Junker: una app che fornisce a tutti i turisti informazioni sul come fare la raccolta differenziata. Il tutto è parte di un progetto di coinvolgimento delle aziende private in una attività di sostenibilità ambientale che non finiranno quest’estate”. A Settembre saranno regalati a tutte le scuole degli erogatori dell'acqua e una borraccia per i bambini. Lo stesso negli alberghi con la distribuzione ai turisti di borracce. Il turismo sostenibile deve diventare il principale strumento di salvaguardia del territorio - continua Ferraioli - Dunque economia circolare, riduzione di rifiuti e creazione di lavoro”. I cittadini riceveranno poi una shopper per la spesa, iniziative anche presso molte strutture alberghiere della Costiera Amalfitana che riguardano il Risparmio Energetico, si andrà inoltre verso la mobilità elettrica e la mobilità alternativa come l'uso di biciclette e sharing.