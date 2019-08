VIDEO|Chiudono locali storici: malinconia tra i cittadini Anche il Macondo tira giù le saracinesche, scompaio pezzi della Salerno di un tempo

Crisi del commercio in città, chiude i battenti il bar Macondo, storico locale sul Lungomare, è solo una delle ultime attività che tira giù le saracinesche, un punto di riferimento per diverse generazioni. A Salerno, in particolar modo sul Corso Cittadino, sembrano infatti resistere ormai solo le grandi multinazionali e i franchising. Va via anche Peluso, negozio di calzature, che abbandona dopo decenni la sua sede nel salotto salernitano per una nuova apertura.

Malinconia tra i cittadini nostalgici che vedono scomparire pezzi di vita della Salerno di un tempo.