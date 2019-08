Interventi di manutenzione straordinaria: rubinetti a secco Ecco dove e quando

Salerno Sistemi Spa comunica che, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria sulla rete cittadina, sospenderà l’erogazione idrica: lunedì 12 agosto dalle ore 9,00 alle ore 14,00 in: Via De Crescenzo (angolo Via Romaldo) e traverse limitrofe. Martedì 13 agosto dalle ore 10,30 alle ore 14,00 in: Via E. Iandolo, Via M. La Fragola, Via Casa Volpe, Via A. Marzullo, Via Fontana Genca.

Mercoledì 14 agosto dalle ore 11 alle ore 16 in: Viale dei Pioppi (da incrocio con viale degli Olmi al civico n° 35), Viale delle Acacie.