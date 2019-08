Sanità, nuove nomine, sindacati: Auspichiamo confronto sereno “Il lavoro da fare per maestranze e comunità salernitana è ancora tanto”

La segreteria della Uil Fpl Salerno augura buon lavoro al nuovo commissario straordinario dell'Azienda "Ruggi" di Salerno, Vincenzo D’Amato, e al neo direttore generale dell'Asl Salerno, Mario Iervolino. "Ora auspichiamo un confronto sereno con le parti sociali", ha spiegato Donato Salvato, segretario generale della Uil Fpl Salerno, che insieme ai componenti di segreteria, Lorenzo Conte, Antonio Malangone, Giuseppe Russo, Carlo Astone, Gerardo Bracciante e Lello Albano, segue da sempre le evoluzioni del comparto. "Al direttore Giuseppe Longo rivolgiamo i migliori auguri per la nuova sfida al "Cardarelli" di Napoli, oltre a ringraziarlo per quanto fatto al Ruggi in questi mesi, tenendo alti gli standard dei servizi ai cittadini".

Poi il focus sull'Asl: "Confermare Iervolino è una scelta nell'ottica della continuità che ci piace. Sappiamo che le relazioni sindacali saranno sempre improntate sulla correttezza reciproca, poiché è sotto gli occhi di tutti che il lavoro da fare in Azienda è ancora tanto", ha continuato Salvato.

Nomine che ora per il sindacato devono dare slancio alla sanità salernitana. "Da parte nostra c'è tutta la volontà di tenere rapporti costruttivi. Tutti dobbiamo avere un unico obiettivo: fornire servizi efficienti alla cittadinanza. Ecco perché come Uil Fpl non faremo mancare il nostro apporto per aiutare cittadini e lavoratori del comparto".