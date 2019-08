Santoro: "Nuove panchine al porticciolo di Pastena" Il consigliere comunale "Nuova operazione fiato sul collo"

Il consigliere comunale Dante Santoro aveva lanciato da settimane una sua classica operazione "fiato sul collo" per la situazione di degrado e deterioramento di panchine ed arredi urbani del Porticciolo di Pastena. “Prontamente – fa sapere Santoro - sono arrivati gli interventi chiesti da anni dai frequentatori. L' avevamo promesso e lo abbiamo fatto, in poche settimane abbiamo restituito nuove panchine dignitose ai frequentatori del Porticciolo di Pastena. Una nuova missione compiuta dopo anni di attesa e rischi per l'incolumità di anziani e bambini.

Mentre il sindaco "Vincenzo chi l'ha visto" ed il governatore delle chiacchiere forse non sanno neanche dove sia il Porticciolo, noi stamattina eravamo con Mister-sciascione Di Domenico ed i bagnanti di Pastena. Il nostro fiato sul collo continua...".Come nuova missione Santoro comunica che si concentrerà sulla situazione delle ringhiere e sul degrado del Lungomare della zona orientale.