Getta plastica in mare e si filma. La reazione: noi puliamo La decisione di due giovani a Punta Licosa

Ragazzo getta plastica in mare e si filma per i social, il video spinge due giovani a ripulire ogni giorno le spiagge di Castellabate. Borrelli (Verdi): “Rimboccarsi le maniche è un bel segnale che si spera possa invogliare sempre più persone”

“La scorsa settimana segnalammo alle autorità il video postato sui social di un ragazzo che gettava la plastica nel mare di Punta Licosa sbeffeggiando lo slogan ‘plastic free’. Un gesto ignobile che ha indignato tantissime persone e che ha portato ad una denuncia per il giovane. Lo avevamo sollecitato, come gesto in segno di pentimento, di andare a ripulire le spiagge dalla plastica per dare un buon esempio a tutti. Non ci risulta che al momento abbia seguito il nostro consiglio. Altri giovani, però, quel gesto ignobile non l’hanno dimenticato e si sono rimboccati le maniche per dare il proprio contributo alla salvaguardia dell’ambiente”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

“Ci è infatti giunta la segnalazione di due giovani napoletani che, dopo aver visto il video di Punta Licosa, hanno deciso di intervenire. Ogni giorno stanno ripulendo dalla plastica e dai rifiuti le spiagge di Castellabate. Un piccolo gesto che – ha aggiunto Borrelli – siamo sicuri possa muovere le coscienze di tante altre persone ed invogliarle a fare lo stesso, in tutta la Campania, in tutta Italia. Quando il senso civico diventerà un costante di tutti, allora non ci sarà più nemmeno bisogno di ripulire le spiagge”.