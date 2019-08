Incidente in autostrada, code tra Salerno e Vietri sul Mare Il sinistro ha causato oltre due chilometri di fila in direzione Napoli

Paura sull'A3 Napoli-Salerno dove, intorno alle 10 di questa mattina, si è verificato un incidente che ha paralizzato il traffico e creato oltre 2 km di coda tra le uscite di Salerno centro e Vietri sul Mare, in direzione Napoli.

Tanti gli automobilisti bloccati in macchina che attendono l'intervento dei mezzi per la rimozione dei veicoli incidentati e il ripristino dello scorrimento. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, intanto la circolazione ha subìto non pochi rallentamenti anche a causa dell'alto flusso di veicoli in movimento.