Concorso Regionale: corsi per prova di ammissione Li organizza la Csa Fiadel. Ecco come partecipare

Corsi di preparazione gratuiti alla prova selettiva per l'ammissione al concorso della Regione Campania. L'iniziativa è promossa dalla segreteria provinciale della Csa Fiadel di Salerno guidata da Angelo Rispoli.

Il corso tenuto da docenti qualificati si terrà nei giorni di giovedì 29 agosto, venerdì 30 agosto e sabato 31 agosto dalle 16 alle 20 presso il Polo Nautico di via lungomare Colombo. Per partecipare basterà inviare una mail di adesione con i propri dati e recapito a sindacatocsasalerno@sindacatocsasalerno.it entro il 21 agosto.