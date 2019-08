VIDEO|Mare sporco a Salerno: ecco cosa pensano i bagnanti La denuncia dei residenti che non vogliono rinunciare a recarsi sui litorali cittadini

E' ancora polemica a Salerno per le condizioni del mare denunciate dai bagnanti che parlano di chiazze in acqua, schiume, mucillagini e problemi dermatologici dopo essersi immersi. Negli ultimi giorni sono arrivate le rassicurazioni ufficiali dell'Arpac che ha precisato come situazioni anomale che rappresentano un potenziale rischio di tipo igienico sanitario sono sempre opportunamente indagate e valutate e in merito agli esiti ottenuti.

Parte poi la comunicazione con l'amministrazione comunale che si impegna a prendere i dovuti provvedimenti. Intanto i salernitani chiedono maggiori controlli e non vogliono rinunciare a quella che per loro è ormai una tradizione, il bagno sui litorali della città.