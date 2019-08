Trovato armato con cocaina e eroina: arrestato Il giovane si trova ai domiciliari a Salerno

Trovato armato e con la droga, la polizia arresta un presunto pusher a Salerno. Gli agenti hanno individuato il giovane, V.V., già noto agli inquirenti per altre vicende giudiziarie, che alla vista della pattuglia è scappato via per evitare il controllo, dandosi alla fuga. Dopo un inseguimento per le vie cittadine, terminato nella frazione di Ogliara, il ragazzo ha cercato di abbandonare lo scooter, nascondendosi.

I poliziotti che lo hanno bloccato gli hanno trovato addosso una pistola Beretta calibro 6,35 completa di caricatore e munizionamento e quaranta involucri di cellophane contenenti cocaina e eroina, già confezionati e pronti per essere venduti, oltre che una cospicua somma di denaro possibile provento dell’attività illecita. Il giovane si trova ora agli arresti domiciliari.