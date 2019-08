Lavori alla rete fognaria: chiude la strada Stabilito un percorso alternativo

Salerno Sistemi S.p.A. informa che da giovedì 29 agosto 2019, al fine di effettuare lavori di riparazione alla rete fognaria in zona Fratte, la via Francesco Spirito, per il tratto adiacente piazza Matteo Galdi, sarà interessata da divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di eventuali mezzi di soccorso, nonché divieto di sosta e fermata con rimozione forzata.

Per tutta la durata di tali lavori, i veicoli potranno accedere alla parte alta di via Francesco Spirito attraverso via Carlo Gatti e/o attraverso via degli Etruschi, per l’occasione resa a doppio senso di circolazione.

Il provvedimento, disposto con l’ordinanza n. 611 del Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni – Ufficio Traffico e Segnaletica del Comune di Salerno (consultabile a questo link) avrà effetto dalle ore 9:00 del giorno 29 agosto 2019 e sino al termine dei lavori, previsto entro i tre giorni successivi.