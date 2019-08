Chiarimenti sulla morte di Simon: li chiede l'Unione Europea Scriverà all'Italia per avere più informazioni sulle operazioni di soccorso del giovane

Chiarimenti sulla morte di Simon Gautier. La Commissione europea scriverà all'Italia per chiedere maggiori informazioni sulle operazioni di soccorso messe in atto per ritrovare il giovane escursionista francese morto il 9 agosto tra i monti del Cilento, nei pressi di San Giovanni a Piro e ritrovato solo il 18 agosto. L'esecutivo europeo vuole maggiori chiarimenti in particolare sulla difficoltà di localizzazione del ragazzo.

Il Codice europeo per le comunicazione elettroniche, che ricorda la Commissione offrirà un livello ancora più elevato di sicurezza ai cittadini dell'Ue, imponendo sia la posizione di rete che quella del telefono quando la chiamata viene effettuata da un cellulare, dovrà essere recepito entro il 21 dicembre 2020. L'Italia è dunque indietro nell'adozione delle tecnologie più moderne per quanto riguarda i sistemi di geolocalizzazione.