Rifiuti ingombranti: il ritiro per lo smaltimento è gratuito Ecco il comunicato di Salerno Pulita, attive anche le isole ecologiche di Fratte e Arechi

In un momento in cui l'attenzione sulla raccolta differenziata è un argomento all'ordine del giorno, visti anche i recenti controlli a campione effettuati dagli operatori di Salerno Pulita, la società ricorda che lo smaltimento dei rifiuti ingombranti non è un problema. Arriva il comunicato che spiega ai cittadini le modalità per disfarsi di mobili vecchi, televisioni e materassi in modo semplice e gratuito.

È possibile, infatti, utilizzare il servizio gratuito di raccolta specifico con il ritiro concordato dei rifiuti ingombranti, chiamando al numero verde 800563387, o portare gli oggetti di cui disfarsi presso le isole ecologiche di “Fratte” e “Arechi”, aperte dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 19.

Per quanto riguarda il servizio di ritiro presso il domicilio, basta posizionare davanti il portone di casa, nel giorno stabilito, il carico da prelevare (massimo tre ingombranti alla volta, così come stabilito dall'ordinanza sindacale). Si ricorda che nonostante i tempi di attesa siano stati notevolmente ridotti, è opportuno chiamare e prenotare il prelievo con un po' di anticipo, così da evitare di tenersi in casa i rifiuti da eliminare.

Dal 15 luglio del 2018 fino al 30 giugno del 2019, sono stati effettuati 9.381 ritiri, di cui 4.413 nel secondo semestre del 2018 e 4.968 nel primo semestre dell’anno in corso. In tutto il 2018, a Salerno, sono state raccolte 3.638 tonnellate di ingombranti e 134 di tv e pc.

Diverso è il caso dello smaltimento dei grandi elettrodomestici che sarebbe, in realtà, a carico del commerciante da cui il prodotto è stato acquistato. Il costo di tale operazione è infatti già contenuto nel prezzo di vendita del prodotto. Al momento dell’acquisto, dunque, bisogna pretenderlo dal rivenditore. Non farlo significa gravare sulla collettività e dunque sulla tassa per i rifiuti per il ritiro e lo smaltimento.