Tangenziale invasa dai rifiuti, scatta il piano di bonifica Interventi nei pressi dello svincolo di Rione Petrosina e dell'Aversana

Dopo non poche polemiche, anche indirettamente con il Comune che ha fatto sapere di non poter intervenire, l'Anas ha fatto sapere che lungo la Tangenziale di Salerno è attivo l’appalto per la pulizia di margini stradali e piazzole di sosta. "La pulizia viene eseguita, periodicamente, in base alle risorse disponibili, in relazione al grado di abbandono di rifiuti da parte dell’utenza e compatibilmente con le altre attività manutentive in essere, quali, ad esempio, la manutenzione ricorrente del verde", ricorda in una nota la società che fa parte del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Concluso il periodo dell’esodo estivo, durante il quale si registra un forte aumento dei volumi di traffico lungo l’arteria, già dopo le festività del ferragosto l’impresa appaltatrice ha pianificato l’attività lungo le rampe degli svincoli ed, a seguire, lungo l’asse principale.

"A partire da lunedì 2 settembre - fanno sapere dall'Anas - si è dato corso alle attività previste lungo le rampe dello svincolo “Rione Petrosino”, nonché al prosieguo dei lavori di rimozione dei rifiuti in corrispondenza degli altri svincoli, a partire dallo svincolo di “Aversana”, lungo i quali risulta, per le tratte non direttamente di competenza Anas, che si sia attivato anche il Comune di Salerno", conclude la nota.