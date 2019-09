Scuole: proseguono i lavori di messa in sicurezza Interventi su tutto il territorio provinciale

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria per l’aumento dei livelli di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nelle varie aree del territorio provinciale: Nord, Centro, Sud, Centro-Nord. A cui si aggiungono gli interventi al Liceo Torquato Tasso di Salerno.

“La Provincia di Salerno - afferma il Presidente, Michele Strianese - ha già appaltato lavori per un quadro economico complessivo di € 1.600.00,00. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei vari edifici scolastici.

Al Liceo Tasso stanno proseguendo i lavori di messa in sicurezza iniziati lo scorso giugno che riguardano soprattutto il ripristino delle pareti con il rifacimento degli intonaci in corrispondenza delle facciate della corte interna e la riparazione degli infissi con sostituzione di numerose vetrate.

Nell’area Nord sono in corso lavori di sistemazione del cancello al Santa Caterina Da Siena – Amendola di Salerno, di sfondellamento del solaio all’IIS Genovesi - Da Vinci di Salerno, di impermeabilizzazione al Liceo De Sanctis di Salerno. Sono appena conclusi i lavori di sistemazione dei bagni maschi all’IIS Giovanni XXIII di Salerno.

Nell’area Centro invece sono in corso lavori di rifacimento prospetto lato palestra all’IIS Trani di Salerno, di sistemazione bagni all’IIS Genovesi - Da Vinci di Salerno, di impermeabilizzazione del lucernaio all’IIS Piranesi (Ambassador) di Capaccio, di sistemazione rete fognaria all’IIS Parmenide di Rocccadaspide.

Nell’area Sud sono in fase di completamento gli interventi vari all’Istituto Gatta di Sala Consilina e all’IIS Pisacane di Contrada Pali.

Nell’area Centro-Nord infine proseguono i lavori di ripristino intonaci all’IIS Filangeri di Cava de’ Tirreni, di impermeabilizzazione e rifacimento di tre prospetti al Liceo Marini di Amalfi, di sostituzione infissi in tre aule all’IT di Amalfi, di impermeabilizzazione della palestra e ristrutturazione dell’alloggio del custode al Liceo Genoino di Cava de’ Tirreni, e di sistemazione pellicola antisolare alle finestre al liceo Galdi di Cava de’ Tirreni.

Voglio ricordare che senza i finanziamenti della Regione Campania non avremmo potuto avviare tutti gli interventi urgenti di messa in sicurezza delle nostre scuole, quindi ringrazio la Regione, in particolare il suo Presidente On. Vincenzo De Luca, per l’attenta attività di programmazione con cui segue i nostri territori. La Provincia di Salerno prosegue la progettazione in materia di edilizia scolastica, coordinata dal settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica, diretto da Angelo Michele Lizio, con il supporto del Consigliere provinciale delegato all’Edilizia Scolastica, Sagarese Antonio. La tutela del diritto allo studio e del diritto alla sicurezza per i nostri giovani sono per noi attività prioritarie.”