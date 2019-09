"Nuovo governo uno zoo di terroni" scatta la denuncia a Feltri Querela denuncia nei confronti del direttore del quotidiano Libero e dell'editore della testata

Non è passato inosservato l'editoriale del direttore del quotidiano Libero - Vittorio Feltri - che commentando la composizione del nuovo governo ha attaccato il sud: "Lasciamo a Conte il suo zoo pieno di terroni e ostile al Nord che li mantiene tutti", la frase incriminata.

“Le continue offese rivolte dal dottor Vittorio Feltri, hanno da tempo superato il limite, per questi motivi, l’associazione MESPI, che si ripropone la tutela delle popolazioni del meridione d’Italia, e l’associazione LA NOSTRA LIBERTÀ, che da tredici anni rappresenta i cittadini di Salerno anche in consiglio comunale, proporranno formale querela-denuncia nei confronti di Vittorio Feltri e dell’editore della testata giornalistica, riservando di devolvere l’eventuale risarcimento del danno in opere di beneficienza” precisano in una nota gli attivisti salernitani.