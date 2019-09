San Matteo 2019: una giornata dedicata alla Caritas Per la prima volta la Sacra reliquia arriva a Campolongo

Sabato 14 settembre, nell’ambito degli incontri di preparazione alla grande festa di San Matteo, patrono della città di Salerno e co-patrono della Diocesi, ci sarà un’intera giornata dedicata alle realtà della Caritas di Salerno.

Alle ore 10, per la prima volta, la reliquia del braccio del Santo lascerà Salerno per giungere in località Campolongo, dove sorge Casa Betlemme, la struttura gestita dalla Caritas nata all’interno di una villa sottratta alla criminalità organizzata, e divenuta casa di accoglienza e polo di aiuto, in una zona ad alta densità di immigrazione e degradata, dove la povertà è l’ordinaria amministrazione.

A Campolongo Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno, incontrerà tutti gli operatori della Caritas per un saluto e un breve momento di preghiera.

La giornata dedicata alla Caritas proseguirà nel pomeriggio presso il Duomo di Salerno, dove alle ore 19 sarà celebrata la Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra, e che vedrà la partecipazione di tutti i gruppi Caritas della diocesi.

Prima della celebrazione, nell’atrio della Cattedrale, sarà possibile visitare un breve percorso informativo, attraverso il quale saranno spiegate tutte le attività che la Caritas di Salerno porta avanti a vantaggio degli ultimi, dei poveri e dei diseredati.