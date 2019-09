Cenerentola contro Samara, sorpresa in centro a Salerno L'iniziativa della Compagnia dell'Arte per combattere la paura della challenge

Il fenomeno della “Samara challenge” non si ferma e a Salerno, la Compagnia dell'Arte, decide di “combattere” la paura con le principesse.

In tantissime le giovani che nei giorni passati, anche nel salernitano, si sono travestite dalla protagonista del film horror “The Ring”, Samara Morgan, aggirandosi di notte per le strade, spaventando residenti e passanti, in alcuni casi anche con coltelli e cacciaviti. Diverse le chiamate alle forze dell'ordine per cercare di far rientrare un fenomeno che sta dilagando tra i giovani preoccupando i cittadini.

A combattere la paura “scende in campo” la Compagnia dell'arte, rispondendo al fenomeno Samara con la #princesschallenge.

Sabato pomeriggio, infatti, in pieno centro città, è apparsa Cenerentola ad abbracciare grandi e piccini “Perché i bambini devono vivere di sogni e non di paure. La sfida è quella di fronteggiare questo fenomeno, a nostro avviso sciocco ed inquietante, con la purezza e dolcezza delle principesse, e chissà quante altre se ne incontreranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni nella città di Salerno ” dichiarano i membri del gruppo, sostenuti e appoggiati dai cittadini.