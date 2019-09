Rifiuti speciali,Salerno pulita avvisa macellai e pescivendoli La nota della partecipata del comune: servono ditte specializzate. Ripulita la Tangenziale

Su disposizione del Comune di Salerno, sabato mattina personale di Salerno Pulita ha effettuato un intervento straordinario di rimozione di rifiuti nei pressi della rotatoria della strada provinciale Aversana all’uscita dello svincolo sud della tangenziale di Salerno (corsia Sud).

All’operazione erano presenti anche addetti dell’Anas per garantire che l’intervento del personale fosse effettuato in condizione di sicurezza. "Si coglie l’occasione per evidenziare, semmai ce ne fosse bisogno, che Salerno Pulita non può raccogliere rifiuti su autostrade e tangenziale, e relativi svincoli, e che tale attività - come ribadito anche da una recente sentenza della Cassazione - è di competenza del proprietario o del gestore di dette strade. Stesso discorso vale anche per le aree portuali", si legge nella nota della partecipata municipale dei rifiuti.

Salerno Pulita, inoltre, informa che "i materiali di scarto delle lavorazioni di pesce e carne non possono essere conferiti dai titolari di tali attività commerciali come rifiuti solidi urbani, perché si tratta di rifiuti speciali. Macellai e pescivendoli per smaltirli, così come previsto dalla normativa, devono rivolgersi ad aziende private specializzate e autorizzate nel ritiro di questi specifici rifiuti".