Primo giorno di scuola: gli auguri del Presidente Strianese "Ci impegneremo per tutelare il diritto allo studio e alla sicurezza dei nostri giovani"

"Invio i più sinceri auguri di buon anno scolastico a tutti gli studenti e di buon lavoro ai dirigenti, ai docenti e agli operatori scolastici di tutte le scuole della nostra provincia. Ma estendo gli auguri anche alle famiglie che accompagnano il percorso formativo dei propri figli affidandoli fiduciosi all’istituzione scolastica, costituendo quindi una unica comunità scolastica”. A dirlo è il presidente della provincia di Salerno Michele Strianese.

“In particolare – continua il presidente - mi rivolgo alle comunità degli istituti scolastici di nostra competenza, dove troppo spesso gli studenti hanno avuto problemi con edifici malandati che necessitano di adeguata manutenzione o addirittura di interventi strutturali più importanti.

L’impegno mio e di tutta l’Amministrazione provinciale, per il prossimo anno scolastico, sarà quello di tutelare il diritto allo studio e il diritto alla sicurezza dei nostri giovani, lavorando per mettere in sicurezza, sistemare e adeguare alla normativa antisismica tutte le scuole del nostro territorio.

Ai nostri giovani, ai cittadini di domani, a tutta la comunità scolastica, a nome mio e del Consiglio provinciale, auguro buon lavoro e un ottimo anno scolastico” conclude Strianese.