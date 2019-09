Fiamme sulla collina di Salerno, paura tra i residenti Divampa un incendio in zona Canalone, fumo e cenere arrivano in centro

Momenti di paura per i residenti del centro di Salerno che in tarda serata hanno visto l'aria diventare irrespirabile e la cenere volare.

Un incendio è divampato sulla parte alta della città, intorno alle 22 e 30, bruciando alcuni alberi nella zona collinare di Canalone. Fumo e cenere sono arrivati fino al centro della città allarmando i cittadini e rendendo l'area pesante per tutta la nottata.

Sul posto i vigili del fuoco che dopo alcune ore sono riusciti a contenere le fiamme. A causa del forte vento, il fuoco stava per raggiungere anche la zona del Castello Arechi. Necessario l'impiego dei mezzi aerei per raggiungere l'area dall'alto. Intanto si procede con le indagini per risalire alla causa dell'incendio ancora in corso.