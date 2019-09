Insegnante presa in giro a scuola: il video diventa virale La professoressa derisa dagli alunni di una scuola salernitana

Il video di un'insegnante presa in giro a scuola dai suoi allievi durante l'appello è diventato virale. Nelle riprese di alcuni minuti diffuse sui social, si vede la donna in evidente difficoltà ripetere più volte il nome di un allievo tra l'ilarità dei ragazzi.

Le scene immortalate non sarebbero recenti e risalirebbero a qualche mese fa, solo ora si è diffuso in modo capillare su internet. Tutto sarebbe accaduto in un istituto superiore salernitano durante l'orario di lezione. Ovviamente ciò ha destato scalpore nel mondo scolastico e non solo. Non si esclude che la scuola possa ora intervenire per prendere provvedimenti in merito.