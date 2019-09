Ancora acqua rossa nel canale di Santa Teresa: è polemica Interviene il consigliere Lambiase: esposto in procura se l'amministrazione non si attiverà

L'acqua del canale che finisce in mare a Santa Teresa diventa ancora una volta rossa, provocando perplessità e sdegno tra i bagnanti. Un episodio già accaduto in passato. Nei mesi scorsi sono state infatti effettuate, in un laboratorio privato, indagini e analisi, disposte dal consigliere d'opposizione Gianpaolo Lambiase, proprio per capire cosa stesse accadendo. Emerse la presenza di metalli pesanti come il ferro, ma anche di cloro attivo nelle acque prelevate sull'arenile.

Immediata la segnalazione fatta oggi dal consigliere Lambiase alle autorità competenti, in primis il Comune di Salerno. Sul posto sono sopraggiunti i vigili urbani. E' stato poi chiesto dal consigliere l'intervento immediato dell' Arpac. Informati anche i carabinieri del Noe. Nelle prossime ore sarà presentato un esposto in procura se l'Amministrazione non si attiverà quanto prima per risolvere il problema – fa sapere Lambiase - per capire l'origine dell'inquinamento proprio nel cuore di Salerno.