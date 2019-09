Le strade del centro cittadino pulite anche il pomeriggio E' la disposizione del comune per assicurare il decoro e l'igiene urbano

Il centro storico e il centro di Salerno verranno puliti due volte al giorno. E' la disposizione del Comune. Salerno Pulita effettuerà un’attività straordinaria di spazzamento pomeridiano delle strade del centro cittadino e del centro storico con il contestuale svuotamento dei cestini getta carte. E' il potenziamento di un servizio che, in queste due parti della città, di mattina è attualmente affidato ai dipendenti comunali del settore Igiene urbana. Gli interventi effettuati dalle ore 14 alle ore 17, da piazza Vittorio Veneto (stazione ferroviaria) fino alla chiesa dell’Annunziata, attraverso corso Vittorio Emanuele e via Mercanti. Spazzamento e svuotamento dei cestini anche lungo via Duomo.

Il potenziamento del servizio – fanno sapere dall'Ente – arriva proprio per il maggiore afflusso di persone in città anche in vista dell'evento Luci d’Artista.