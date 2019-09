Guasto informatico al Ruggi:mattinata di disagi per i pazienti Il problema è stato risolto, ma il sistema ospedaliero sarà monitorato per evitare altri problemi

Mattinata complicata quella odierna per i pazienti del “Ruggi” di Salerno: un guasto informatico ha infatti mandato in tilt il sistema di gestione dell’ospedale.

Notevoli i disagi per l’utenza che questa mattina era presente nei locali: per limitare quanto più possibile i problemi, la direzione aziendale ha istituito una task force di sistemisti interni ed esterni per risolvere le difficoltà. Solo dopo si è tamponata la falla, ma il sistema sarà monitorato per almeno 24 ore per evitare ulteriori disagi ai pazienti.

"Grazie all’individuazione di una soluzione tampone, si è potuta ripristinare la totale funzionalità. I tecnici hanno infatti individuato e isolato le componenti guaste e causa del limitato funzionamento di tutto il sistema - si legge in una nota dell'ospedale -. Quanto realizzato consentirà, in attesa dell’arrivo delle componenti necessarie al definitivo ripristino, di avere un sistema funzionante che resterà, in ogni caso, sottoposto a monitoraggio tecnico h24. Si sottolinea che durante le ore d’emergenza informatica sono stati garantiti tutti i servizi in emergenza e quelli preventivati non differibili attraverso le normali procedure alternative".