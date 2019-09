Terremoto Salerno Pulita: l'amministratore Fiorillo si dimette Lascia la guida della partecipata del comune, che ora dovrà individuare un sostituto

Non certo un fulmine a ciel sereno, ma nemmeno l'esito scontato di lunghe settimane di tensioni, scontri e polemiche. L'amministratore unico di Salerno Pulita, la società partecipata del comune che si occupa della raccolta e gestione dei rifiuti, ha infatti rassegnato le dimissioni dall'incarico.

La comunicazione, formalizzata in serata, è stata indirizzata direttamente al sindaco Vincenzo Napoli e agli organi di governo di Salerno. Si apre ora una nuova fase, che prevede ovviamente la nomina di un sostituto che possa colmare il vuoto lasciato da Fiorillo.

La guida di Salerno Pulita ha lasciato l'incarico, e non ci sono molti dubbi sul fatto che ad influire siano state anche le aspre critiche arrivate da più parti in questi mesi sulla situazione relativa al decoro della città.

Lamentele bipartisan, un fuoco di fila continuo dove "l'arma" più devastante era quella imbracciata dal governatore Vincenzo De Luca. L'ex sindaco, che della pulizia ha fatto un suo cavallo di battaglia, non ha risparmiato critiche proprio per la gestione. Parole che, non è un mistero, hanno pesato non poco sulla scelta di Fiorillo di rassegnare le dimissioni dall'incarico di amministratore unico di Salerno Pulita.