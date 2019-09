Fridays for future: migliaia di studenti in strada a Salerno Lungo corteo colorato con giovani provenienti da tutta la provincia

Sull’onda della mobilitazione globale, oggi anche in Campania gli studenti manifestano per l’ambiente, chiedendo immediati interventi per fermare i cambiamenti climatici e l’inquinamento nella regione. A dirlo Manuel Masucci, coordinatore regionale dell’Unione degli Studenti Campania: “Oggi ci prendiamo il futuro che inquinamento e cambiamenti climatici ci stanno rubando. Vogliamo l’immediata riconversione del sistema produttivo, e devono pagarla le multinazionali che si sono arricchite avvelenandoci!”

Il Corteo a Napoli partirà alle ore 9.00 da Piazza Garibaldi e percorrendo corso Umberto, ma gli studenti scenderanno in piazza anche in tutte le altre province campane. Tantissimi i ragazzi che stanno affollando le strade salernitane, migliaia in corteo da tutta la provincia.

“Saremo in tutta la regione con nove cortei” continua Masucci “non ne possiamo più dell’interramento dei rifiuti, dei roghi tossici, dei tumori e delle devastazioni. Contro la Camorra, contro chi si vuole arricchire uccidendo questo terra e i suoi abitanti, vogliamo l’immediate bonifica di tutto il territorio, un cambiamento radicale nella gestione dei rifiuti ed investimenti per un trasporto pubblico che sia finalmente efficiente, ecosostenibile e gratuito.

“Non abbiamo bisogno del permesso di nessuno per scioperare” conclude il Sindacato Studentesco, rispondendo alle dichiarazioni del ministro dell’istruzione “se veramente Fioramonti vuole ascoltarci, metta in campo investimenti nella scuola e nella ricerca per le tecnologie ecosostenibili e interrompa ogni rapporto del ministero con le aziende che inquinano, abolendo innanzitutto gli accordi sull’alternanza scuola lavoro. Oggi gli studenti di tutto il mondo si riprendono il futuro: cambiamo la scuola per cambiare il sistema!”.