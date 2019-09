Infrastrutture: Filca Cisl Campania soddisfatta per programma A illustrarlo il governatore Vincenzo De Luca.

La Filca Cisl Campania esprime ottimismo per il programma sulle infrastrutture, la cui partenza è imminente, illustrato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca,in occasione del convegno organizzato dalla Fit Cisl Campania e dalla Cisl Regionale e territoriale. “L'allungamento della pista dell'aeroporto Costa d' Amalfi e le opere ad essa collegate come il completamento della metropolitana che arriverà fino allo scalo, il potenziamento della viabilità per agevolare il traffico in entrata ed in uscita dallo scalo e le opere relative al dragaggio del porto ed il completamento di Porta Ovest, sono opere che sicuramente daranno rilancio al settore delle costruzioni, ossigeno per lavoratori ed imprese del settore, e che consentiranno al loro completamento una grande opportunità per il settore dei trasporti, del turismo con più facilità di raggiungere le nostre spettacolari coste, quella Amalfitana e quella Cilentana, e che favoriranno lo scambio commerciale”, ha spiegato il sindacalista Peppe Vicinanza. “Sono opere che insomma daranno un opportunità all'intero territorio. È importante ricordare che tutto ciò è reso possibile dalle sinergie messe in campo tra politica e sindacato, dove la Cisl ha giocato un ruolo fondamentale”.