La Vespucci a Salerno: ore di inutile fila, stop alle visite Centinaia di persone nonostante la lunga attesa non sono salite: tensione, arriva la polizia

Tensione alle stelle nel tardo pomeriggio al varco di Via Ligea, dov'è ormeggiata la nave Amerigo Vespucci. Considerata, non a torto, la più bella del mondo, a Salerno per il raduno nazionale dei marinai d'Italia, è stata presa d'assalto da migliaia di visitatori. In tanti, per ore sotto al solo, si sono sottoposti ad un'attesa estenuante pur di salire sull'emblema del tricolore nei mari.

Ma qualcuno non c'è riuscito. Anzi, in moltissimi: diverse centinaia di persone - soprattutto bambini - hanno protestato quando è stato comunicato loro che le visite erano terminate e dunque non c'era possibilità di salire a bordo. Ore e ore di coda inutili, che hanno finito con lo scatenare la rabbia di più di un turista. Necessario anche l'intervento di due volanti della polizia, per tenere d'occhio la situazione ed evitare che le cose potessero degenerare.

Il veliero, visitabile dal pomeriggio, ha registrato un clamoroso boom di visitatori. In molti hanno lamentato la scarsa organizzazione, così come accaduto anche questa mattina con la città paralizzata per via del traffico. Polemiche a raffica e una certezza: per molti bambini quella di stasera è stata una cocente delusione.